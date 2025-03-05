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Зарубившая трехлетнюю дочь мать заслушала приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Убившая трехлетнее дочь жительница Красноярского края в зале суда
Фото: © прокуратура Красноярского края

Жительница Красноярского края зарубила топором одну дочь и пыталась зарезать другую, поводом стало подозрение мужа в измене. Суд отправил ее на 22 года в колонию, сообщила прокуратура региона.

Пьяная мать утром в июне 2024 года зашла в комнату к восьмилетней дочери и попросила ее лечь на спину для «медицинских манипуляций», после чего ударила ножом в шею. Затем сходила за топором и зарубила трехлетнюю малышку.

Расправа произошла на глазах третьей дочки, которой было шесть лет. Она не пострадала, а старшую девочку спасли врачи.

Женщина заподозрила мужа в неверности и таким способом хотела ему отомстить. На следствии мать утверждала, что находилась в состоянии аффекта, но это опровергла судебно-психиатрическая экспертиза.

Прокуратура запрашивала для обвиняемой 24 года лишения свободы. Красноярский краевой суд приговорил ее к 22 годам заключения в колонии общего режима.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ суд не может назначить женщине наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

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ЧП #Криминал #Красноярск
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