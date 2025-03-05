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США запретили передавать ВСУ американские разведданные

Источник:
Sibnet.ru
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Власти США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Британские разведывательные агентства уже получили соответствующий приказ.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, отозваны полномочия по передаче разведывательной информации», — написало Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

Источник уточнил, что запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая уже согласованные и ждущие отправки.

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