США запретили передавать ВСУ американские разведданные

Власти США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Британские разведывательные агентства уже получили соответствующий приказ.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, отозваны полномочия по передаче разведывательной информации», — написало Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

Источник уточнил, что запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая уже согласованные и ждущие отправки.