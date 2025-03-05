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Поликлиники в России приведут к единому «золотому стандарту»

Источник:
«Парламентская газета»
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Комитет Госдумы по охране здоровья готовит законопроект, который введет единые стандарты для российских поликлиник и больниц, сообщил депутат Бадма Башанкаев.

Во многих странах есть единые стандарты качества медпомощи. Они определяют, как нужно работать с пациентами, заботиться о наличии лекарств, располагать медоборудование и мебель и так далее. В России качество медпомощи в поликлиниках может сильно различаться даже в одном населенном пункте.

«Нам удалось создать одинаково хорошие МФЦ по всей стране. В этих центрах интеллигентная информированная девушка на ресепшен все расскажет и покажет посетителям. Так работает по всей стране. А в медицине, как мы прекрасно знаем, качество работы организаций может разниться», — сказал в интервью «Парламентской газете» Башанкаев.

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Авторы законопроекта считают, что единые высокие стандарты оценки качества медпомощи должны обеспечить квалифицированные врачи, исправное оборудование, вежливость администраторов, чистота и порядок, правильно проведенные процедуры.

Как минимум шестьсот медучреждений по всей стране уже работают по этим стандартам, в том числе в Красноярске, Нальчике, Казани, Москве, Набережных Челнах, рассказал Башанкаев.


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Жизнь #Законы #Здоровье
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жизнилюб

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Twilight88

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карат11

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