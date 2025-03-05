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Ученые вывели шерстистых мышей с чертами мамонта

Источник:
Sibnet.ru
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Шерстистая мышь
Фото: © Colossal Biosciences

Американская Colossal Biosciences вывела первых в мире шерстистых мышей, сообщила пресс-служба биотехнологической компании. Это еще один шаг к возрождению шерстистого мамонта.

У «новых» мышей нет характерной короткой серо-коричневой шерсти, вместо нее — длинная, волнистая, шерстяная шерсть мамонта. Также у грызунов изменен метаболизм жиров, что должно помочь им выдерживать холод, приводят Bloomberg, The Guardian и Time заявление Colossal Biosciences.

По данным компании, на свет появились 38 таких мышей, уровень их выживаемости сопоставим с обычными. Планов продавать их или разводить нет.

Ученые еще должны проверить, смогут ли мыши запасать жир при температурах ниже нуля. Сейчас они ждут одобрения этического совета на проведение такого эксперимента.

Шерстистая мышь в сравнении с обычной мышью
Шерстистая мышь в сравнении с обычной мышью
Фото: © Colossal Biosciences

«Шерстистая мышь — это не просто инженерный подвиг. Это действительно доказывает, что наш целенаправленный подход к точному редактированию, основанный на очень глубоком вычислительном анализе, работает», — прокомментировал генеральный директор и соучредитель Colossal Biosciences Бен Лэмм.

Colossal Biosciences работает над восстановлением мамонта с момента основания в 2021 году. Она привлекла 435 миллионов долларов. Помимо мамонта, генетики хотели бы вернуть додо и тасманийского тигра, или тилацина.

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