Трамп заявил о «важном» послании Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Конгрессе заявил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского письмо с выражением готовности к мирным переговорам.

«В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — привел Трамп содержание письма Зеленского.

По его словам, Россия также сигнализировала, что готова к миру. «Разве это не замечательно? Пришло время прекратить это безумие», — отметил Трамп.

Он также сообщил, что в письме Зеленский выразил готовность подписать «соглашение о минералах и безопасности» в удобное для США время.

Ранее на переговорах в Белом доме Трамп и Зеленский устроили перепалку по поводу мирных переговоров. Президент США обвинил президента Украины в том, что тот хочет продолжения военного конфликта.

Накануне Белый дом приостановил всю военную помощь Украине. В итоге Зеленский согласился на мирные переговоры «под сильным руководством американского лидера Дональда Трампа».