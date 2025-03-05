Лукашенко заявил, что Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием.

«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Президента Белоруссии поразило, что «до такого безумства Женя Пригожин может дойти». Власти России не допустили бы такого развития событий, которое было также неприемлемо для стран Запада, сказал он.

По словам Лукашенко, во время попытки мятежа Пригожина он сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности направить белорусские спецподразделения для защиты Москвы.

Лукашенко напомнил, что в ходе телефонных разговоров с Пригожиным он договорился, чтобы члены ЧВК «Вагнер» ушли на территорию Белоруссии. «Так закончился этот конфликт», — заключил он.