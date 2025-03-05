Зеленский пожалел о скандале в США и пообещал «все исправить»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании исправить последствия скандала в Белом доме и согласился «работать под сильным руководством» американского лидера Дональда Трампа.

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Очень жаль, что так получилось. Пришло время все исправить», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «готов работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», — заверил Зеленский в специальном обращении.

Он также подтвердил намерение подписать соглашение с США о полезных ископаемых в любое время и в любом удобном формате.

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Приносить публичные извинения, как того требовал Белый дом, Зеленский не стал.

Состоявшийся ранее визит Зеленского в США завершился скандалом. Трамп выгнал главу киевского режима из Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании идти на мирные переговоры.

Накануне президент США дал указание приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру.