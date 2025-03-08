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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду», — сказал он.

Путин подчеркнул, что женщины успевают все — от заботы о детях до потрясающих успехов в разных сферах деятельности. Они сочетают в себе множество качеств и вдохновляют мужчин на прекрасные поступки и защиту семьи, дома и Родины.

«Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас», — отметил глава государства.

Президент добавил, что многое в жизни держится именно на женщинах, их талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой они берутся за дело. Он напомнил про красоту, нежность и очарование женщин и пожелал им здоровья и благополучия.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!», — сказал российский лидер.

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