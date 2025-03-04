Путин окажет Трампу дипломатическую услугу

Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина выступить посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, российский лидер согласился оказать дипломатическую услугу.

«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале», — написало информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В дальнейшем высокопоставленные должностные лица из администрации Трампа обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, отмечается в материале.

Команда Трампа планирует провести переговоры с Ираном по ядерной программе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии агентству уточнил, что Россия готова «сделать все возможное», чтобы США и Иран решили проблемы путем переговоров.