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Путин окажет Трампу дипломатическую услугу

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина выступить посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, российский лидер согласился оказать дипломатическую услугу.

«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале», — написало информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В дальнейшем высокопоставленные должностные лица из администрации Трампа обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, отмечается в материале.

Команда Трампа планирует провести переговоры с Ираном по ядерной программе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии агентству уточнил, что Россия готова «сделать все возможное», чтобы США и Иран решили проблемы путем переговоров.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))