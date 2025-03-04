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Американская гиперзвуковая ракета провалила испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Long-Range Hypersonic Weapon
Long-Range Hypersonic Weapon
Фото: U.S Army

Первая гиперзвуковая ракета США Dark Eagle не смогла в ходе испытаний подтвердить свои характеристики, несмотря на планы Пентагона принять ее на вооружение осенью 2025 года.

«На данный момент все еще недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, пригодности и живучести системы Dark Eagle», — написало агентство Bloomberg со ссылкой на управление эксплуатационных испытаний и оценки Министерства обороны США.

В ближайшее время планируется провести новые испытания для оценки показателей ракеты, пусковой установки и системы управления боем, уточнил представитель американского оборонного ведомства.

Разработку гиперзвукового оружия сухопутного базирования США начали в марте 2019 года в попытке догнать в этой области Россию и Китай, которые уже в то время активно принимали подобные системы на вооружение.

Координатором разработки ракеты выступила военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, за создание CHGB отвечала компания Dynetics. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6 тысяч километров в час.

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AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))