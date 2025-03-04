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Раскрыта тайна «стеклянного мозга» жертв Везувия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: hj_west с сайта flickr.com

Загадочное превращение мозга в стекло у жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры получило научное объяснение. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В 2020 году в древнем городе Геркулануме, погребенном под слоем пепла, археологи обнаружили черное стекловидное вещество внутри черепа одной из жертв. Анализ показал, что мозг подвергся витрификации (полное или частичное превращение в стекло) — явлению, крайне редкому явлению в природе.

По мнению ученых, это возможно из-за воздействия экстремальных высоких температур и быстрого охлаждения. «Температура тела достигла 510 градусов Цельсия, а затем быстро снизилась, что позволило органическим тканям превратиться в стекло», — пояснил автор исследования, вулканолог Гвидо Джордано из Университета Рома Тре.

Череп и позвоночник при этом защитили мозг от полного разрушения, создав благоприятные условия для образования стекловидной структуры. 

Однако не все специалисты согласны с этим объяснением, некоторые считают, что витрификация мягких тканей в подобных условиях маловероятна.

Тем не менее химический анализ подтвердил органическое происхождение находки. В образцах обнаружены следы белков и нейронных структур, что указывает на возможное сохранение фрагментов мозга спустя почти две тысячи лет.

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Наука #Наука #Интересно
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