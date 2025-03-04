Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством поручил чиновникам «копать» и искать редкоземельные металлы.

«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?», — цитирует белорусского президента БЕЛТА.

Он добавил, что геологоразведка является «актуальнейшей темой», при этом поиск редкоземельных металлов «выпадает из поля зрения». «Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — подчеркнул Лукашенко.

Известно, что в Гомельской области есть диабазовое месторождение, там есть значительные запасы бериллия, а также иттрия и тербия. Однако для их точной оценки требуются дополнительные геологические изыскания.

Какие элементы будут искать

К редкоземельным металлам относятся: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений.