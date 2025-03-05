Почему съеденный чеснок портит дыхание

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но имеет один существенный недостаток — он портит дыхание. Даже после чистки зубов специфический аромат может сохраняться надолго.

Сам чеснок не пахнет, запах появляется при измельчении. В нем содержится аллиин, который превращается в аммиак и аллицин, а они в дальнейшем распадается на серосодержащие соединения с неприятным запахом, следует из исследования ученых, опубликованного National Library of Medicine.

Большинство молекул чеснока перевариваются за несколько часов, но именно серосодержащие стойко и долго остаются в организме. Из кишечника они попадают в кровоток и достигают легких, откуда выделяются с дыханием. В результате чистка зубов не помогает избавиться от чесночного запаха.

Полностью устранить чесночный запах из легких невозможно, пока его вещества не выведутся из организма. Согласно данным американского химического сообщества, ускорить переработку серы могут киви, шпинат, салат, петрушка, базилик, грибы, молоко и рис.