НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему съеденный чеснок портит дыхание

Источник:
Sibnet.ru
241 0

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но имеет один существенный недостаток — он портит дыхание. Даже после чистки зубов специфический аромат может сохраняться надолго.

Сам чеснок не пахнет, запах появляется при измельчении. В нем содержится аллиин, который превращается в аммиак и аллицин, а они в дальнейшем распадается на серосодержащие соединения с неприятным запахом, следует из исследования ученых, опубликованного National Library of Medicine.

Большинство молекул чеснока перевариваются за несколько часов, но именно серосодержащие стойко и долго остаются в организме. Из кишечника они попадают в кровоток и достигают легких, откуда выделяются с дыханием. В результате чистка зубов не помогает избавиться от чесночного запаха.

Полностью устранить чесночный запах из легких невозможно, пока его вещества не выведутся из организма. Согласно данным американского химического сообщества, ускорить переработку серы могут киви, шпинат, салат, петрушка, базилик, грибы, молоко и рис.

Еще по теме
Раскрыта тайна «стеклянного мозга» жертв Везувия
Крысы научились различать вина
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Откуда появляется холод в холодильнике
смотреть все
Жизнь #Интересно #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
32
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
28
Трамп продлил санкции против России
23
Средняя зарплата выросла во всех регионах России
23
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля