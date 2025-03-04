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Колорадского жука убьют собственные гены

Источник:
Sibnet.ru
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Колорадский жук
Колорадский жук
Фото: Scott Bauer, USDA ARS

Ученые нашли генетический способ борьбы с колорадским жуком. Метод снижает иммунитет и делает насекомого чувствительным к отравляющим препаратам. 

Колорадский (картофельный) жук — один из главных вредителей картофеля и других пасленовых культур. Главная проблема в борьбе с вредителем — быстрая адаптация и устойчивость к инсектицидам.

«Мы нашли гены, на которые можем воздействовать. Они, в первую очередь, направлены на блокирование иммунной системы насекомых, на те самые механизмы резистентности, которые они формируют к биопрепаратам», — цитирует ТАСС представителя Новосибирского государственного аграрного университета Екатерину Гризанову.

Для того, чтобы воздействовать на гены, ученые берут из кишечника колорадского жука бактерии, живущие в симбиозе с насекомым, затем заставляют бактерии синтезировать генетический материал — двухцепочечную РНК, которая и добавляется в биопрепараты для борьбы с колорадским жуком.

«Скармливая такие бактерии, добавляя их в биопрепарат, мы можем повысить его эффективность», — пояснила Гризанова.

Лабораторные испытания позади, и этим летом способ борьбы с колорадским жуком проверят в полевых условиях. В дальнейшем ученые планируют использовать разработанный метод в борьбе с другими вредителями, такими как распространенная в Средней Азии хлопковая совка и капустная моль, атакующая посевы рапса.

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Жизнь #Наука
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