Самое сильное океаническое течение Земли резко замедлится

Скорость самого сильного на планете Антарктического циркумполярного течения к 2050 году уменьшится на 20%, выяснили австралийские ученые.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) — холодное течение, которое соединяет Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Его протяженность составляет почти 30 тысяч километров, а ширина — 2,5 тысячи километров, при этом оно в четыре раза сильнее Гольфстрима.

Течение играет важнейшую роль в климатической системе, влияя на поглощение тепла и углекислого газа в океане и предотвращая попадание более теплых вод в Антарктиду, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Environmental Research Letters.

Моделирование показало, что активное таяние антарктических льдов, приводящее к выбросу холодной пресной воды в океан, тормозит АЦТ из-за меняющейся плотности воды. В результате планете грозит изменения климата в ряде регионов.

В частности, определенные территории могут столкнуться с возросшей частотой экстремальных климатических явлений. Кроме этого, из-за снижения способности океана поглощать углерод будет ускорен процесс глобального потепления.