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Самое сильное океаническое течение Земли резко замедлится

Источник:
Sibnet.ru
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Скорость самого сильного на планете Антарктического циркумполярного течения к 2050 году уменьшится на 20%, выяснили австралийские ученые.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) — холодное течение, которое соединяет Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Его протяженность составляет почти 30 тысяч километров, а ширина — 2,5 тысячи километров, при этом оно в четыре раза сильнее Гольфстрима.

Течение играет важнейшую роль в климатической системе, влияя на поглощение тепла и углекислого газа в океане и предотвращая попадание более теплых вод в Антарктиду, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Environmental Research Letters.

Моделирование показало, что активное таяние антарктических льдов, приводящее к выбросу холодной пресной воды в океан, тормозит АЦТ из-за меняющейся плотности воды. В результате планете грозит изменения климата в ряде регионов.

В частности, определенные территории могут столкнуться с возросшей частотой экстремальных климатических явлений. Кроме этого, из-за снижения способности океана поглощать углерод будет ускорен процесс глобального потепления.


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Наука #Наука
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))