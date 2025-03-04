Главу МИД Японии разозлил запрет на въезд в Россию

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая «решительно выразил свое неудовлетворение» по поводу запрета на его въезд в Россию.

Введенные Россией меры стали ответом на японские санкции, который были вызваны ситуацией на Украине, приводит ТАСС слова Ивая.

«Таким образом, мы не можем принять попытки возложения ответственности на Японию, и мы решительно выражаем свое неудовлетворение», — отметил глава МИД Японии.

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По его словам, отношения между странами сейчас сложные, но «остается множество вопросов, требующих обсуждения между дипломатическими ведомствами, и важно поддерживать контакт с Россией».

Накануне российский МИД сообщил, что в рамках ответных мер на введенные в отношении России санкции Москва бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии.

После начала российской военной спецоперации на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Москва в ответ вышла из переговоров по мирному договору.