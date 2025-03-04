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Названо самое опасное место в доме

Источник:
Sibnet.ru
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Самым опасным местом в доме является ванная комната, рассказала тренер первой помощи и старший преподаватель Института дополнительного профессионального образования Светлана Моисеенко.

По ее словам, самая частая причина падений в ванной — скользкая поверхность. Падения могут привести к частичной или полной потере мобильности, в особенности это касается людей старше 60 лет, отметила Моисеенко в интервью изданию NEWS.ru.

Эксперт посоветовала следить за сухостью пола в ванной комнате. Чтобы обезопасит себя, можно постелить и закрепить на полу резиновый коврик, разместить полки и необходимые предметы не выше уровня вытянутой руки.

В случае ремонта в помещении также лучше выбрать для пола не гладкую плитку, а керамогранит или плитку с легкой рельефной поверхностью.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))