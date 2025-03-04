Психолог объяснила феномен «токсичной» независимости женщин

Женщины долго боролись за независимость, и теперь наслаждаются своими возможностями. Однако, отмечает психотравматолог Симона Сондерс, независимость, возведенная в крайнюю степень, становится «токсичной» и портит жизнь себе и окружающим.

«Это не черта характера, а скорее результат сложных переживаний в детстве или взрослом возрасте. Например, если родители не реагировали на эмоциональные потребности ребенка, это может привести к развитию токсичной независимости», — объяснила Сондерс на сайте thevoicemag.ru.



Проще говоря, человек привыкает полагаться только на себя, считая, что другие не желают или не могут ему помочь.

На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, но последствия могут быть разрушительными. По утверждению психолога, токсичная независимость вредна во всех сферах жизни.

На работе человек не умеет делегировать задачи, даже когда их становится слишком много, что приводит к хронической усталости, переутомлению и выгоранию. При этом, он не обращается за помощью, считая, что другие не могут быть опорой.

В отношениях на первых порах токсичная независимость может привлекать, но со временем становится понятно, что такой человек не принимает в расчет чужое мнение и не готов помогать в трудных ситуациях.

Главное в борьбе со своей токсичной независимостью — это признать проблему, подытожила Симона. После этого следует обратиться к специалисту или постоянно напоминать себе, что независимость не должна превращаться в стену между вами и другими людьми.