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Зеленский отказался извиняться перед Трампом

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский президент Владимир Зеленский не намерен приносить свои извинения американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме.

«Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу случившегося в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США», — написала украинская служба BBC.

Отмечается, что Зеленский во время разговора с журналистом издания назвал свой визит «знаком уважения» и пожаловался на тяжелую поездку в США, которая заняла у него несколько десятков часов. Он также заявил, что «никого не оскорблял».

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако беседа украинского и американского лидеров переросла в перепалку, подписание договора в итоге отменили.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.