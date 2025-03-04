Зеленский отказался извиняться перед Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский не намерен приносить свои извинения американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме.

«Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу случившегося в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США», — написала украинская служба BBC.

Отмечается, что Зеленский во время разговора с журналистом издания назвал свой визит «знаком уважения» и пожаловался на тяжелую поездку в США, которая заняла у него несколько десятков часов. Он также заявил, что «никого не оскорблял».

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако беседа украинского и американского лидеров переросла в перепалку, подписание договора в итоге отменили.