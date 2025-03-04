Маркетплейсам запретят «нецензурные товары»

Минэкономразвития разработало законопроект, обязующий владельцев цифровых платформ не допускать распространения товаров, содержащих нецензурную лексику.

В настоящее время цифровые площадки обязаны не допускать распространения материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Законопроект вносит уточнение в данную норму, пишет «Коммерсантъ».

Действующий закон не запрещает продавать товар с нецензурной лексикой, если карточка товара на сайте имеет пометку «18+», а изображение скрыто полностью или частично и увидеть его целиком можно только после подтверждения возраста.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ пояснил изданию, что товары, предназначенные для лиц старше 18 лет, располагаются в специальном разделе Wildberries, а список запрещенных к продаже товаров отражен в оферте продавца.

Представитель Ozon добавил, что перед попаданием на витрину все карточки проходят автоматизированную модерацию. Те, в которых есть нецензурная лексика, маркируются и переходят в раздел для взрослых.