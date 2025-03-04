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Маркетплейсам запретят «нецензурные товары»

Источник:
Sibnet.ru
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Минэкономразвития разработало законопроект, обязующий владельцев цифровых платформ не допускать распространения товаров, содержащих нецензурную лексику.

В настоящее время цифровые площадки обязаны не допускать распространения материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Законопроект вносит уточнение в данную норму, пишет «Коммерсантъ».

Действующий закон не запрещает продавать товар с нецензурной лексикой, если карточка товара на сайте имеет пометку «18+», а изображение скрыто полностью или частично и увидеть его целиком можно только после подтверждения возраста.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ пояснил изданию, что товары, предназначенные для лиц старше 18 лет, располагаются в специальном разделе Wildberries, а список запрещенных к продаже товаров отражен в оферте продавца.

Представитель Ozon добавил, что перед попаданием на витрину все карточки проходят автоматизированную модерацию. Те, в которых есть нецензурная лексика, маркируются и переходят в раздел для взрослых.

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AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.