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Маск назвал сроки отправки беспилотных кораблей на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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SpaceX до конца 2026 года отправит на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship, сообщил глава американской компании Илон Маск.

«Ключевая цель миссии в испытании систем посадки на Марс. Посадка на Марс — это задача сложная, поскольку атмосфера там в 160 раз менее плотная, чем на Земле, что затрудняет торможение», — уточнил глава SpaceX в интервью телеведущему Джо Рогану на YouTube.

По словам Маска, запуски беспилотных кораблей необходимы, чтобы убедиться в безопасности будущей пилотируемой миссии. Важно понять, смогут ли все они сесть на Марс безупречно. При необходимости корабли будут доработаны.

Предприниматель предупредил, что времени на создание самодостаточной колонии на Марсе осталось не так много — около 15 «окон» для полета, которые будут растянуты примерно на 30 лет.

Маск также подтвердил свой план по освоению Красной планеты — по его оценке, для колонии потребуется доставить туда около миллиона тонн оборудования. Каждый полет будет длиться порядка шести месяцев.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))