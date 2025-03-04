Усыпление бездомных животных легализуют 17 регионов России

Законы о праве усыплять бездомных животных приняли уже в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу. В настоящее время проблема бродячих собак, нападающих на людей, активно обсуждается на федеральном уровне.

Ранее в России действовали единые требования, которые предусматривали отлов, размещение в приютах, стерилизацию, вакцинацию, а затем возврат животных в места обитания, напомнило РБК. Летом 2023 года субъекты получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

На сегодня эвтаназия бродячих животных уже легализована в Мурманской области, Ставропольском крае, Астраханской, Самарской, Оренбургской областях, Удмуртии, ХМАО, Алтайском крае, Кузбассе, Туве, Забайкальском крае, на Чукотке. К ним скоро присоединятся Мордовия и Хакасия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на днях поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак.

По оценке парламентариев, только за 2024 год от нападения бездомных собак пострадали 237 тысяч россиян. При этом действующее законодательство фактически не защищает граждан от подобных инцидентов.