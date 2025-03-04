НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Усыпление бездомных животных легализуют 17 регионов России

Источник:
Sibnet.ru
326 1

Законы о праве усыплять бездомных животных приняли уже в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу. В настоящее время проблема бродячих собак, нападающих на людей, активно обсуждается на федеральном уровне.

Ранее в России действовали единые требования, которые предусматривали отлов, размещение в приютах, стерилизацию, вакцинацию, а затем возврат животных в места обитания, напомнило РБК. Летом 2023 года субъекты получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

На сегодня эвтаназия бродячих животных уже легализована в Мурманской области, Ставропольском крае, Астраханской, Самарской, Оренбургской областях, Удмуртии, ХМАО, Алтайском крае, Кузбассе, Туве, Забайкальском крае, на Чукотке. К ним скоро присоединятся Мордовия и Хакасия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на днях поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак.

По оценке парламентариев, только за 2024 год от нападения бездомных собак пострадали 237 тысяч россиян. При этом действующее законодательство фактически не защищает граждан от подобных инцидентов.

Еще по теме
Призывники вместо службы армии смогут пойти в швеи и садоводы
Отключать от интернета предложили за кибербуллинг
Эксперты рассказали, как работают самозапреты на кредиты
Продажу энергетиков несовершеннолетним запретили
смотреть все
Жизнь #Законы #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп продлил санкции против России
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Средняя зарплата выросла во всех регионах России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
52
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
32
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
21
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
18
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля
18
СМИ узнали о планах США по смягчению санкций против России