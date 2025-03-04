ВСУ потеряли большую часть танков Abrams

Украина вывела с линии фронта оставшиеся у нее танки M1A1 Abrams из-за высокой угрозы со стороны российских ударных беспилотников, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.

«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, поставленного США Украине, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были поражены беспилотниками», — рассказал один из собеседников газеты.

По словам источников, почти все остальные M1A1 Abrams были выведены с линии фронта из-за высокой угрозой со стороны российских ударных дронов.

Всего США передали Вооруженным силам Украины 31 танк M1A1 Abrams. Эта устаревшая модификация машины, принятая на вооружении еще в 1984 году.

Пентагон упростил переданные Украине танки. С них демонтировали элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, броню с наполнением из обедненного урана.