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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ потеряли большую часть танков Abrams

Источник:
New York Times
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Украина вывела с линии фронта оставшиеся у нее танки M1A1 Abrams из-за высокой угрозы со стороны российских ударных беспилотников, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.

«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, поставленного США Украине, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были поражены беспилотниками», — рассказал один из собеседников газеты.

По словам источников, почти все остальные M1A1 Abrams были выведены с линии фронта из-за высокой угрозой со стороны российских ударных дронов.

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Всего США передали Вооруженным силам Украины 31 танк M1A1 Abrams. Эта устаревшая модификация машины, принятая на вооружении еще в 1984 году.

Пентагон упростил переданные Украине танки. С них демонтировали элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, броню с наполнением из обедненного урана.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.