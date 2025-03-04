Зафиксирована аномальная активность «радиостанции Судного дня»

Российская «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в феврале 2025 года резко активизировалась, свидетельствуют записи эфира, которые ведутся в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Станция в минувшем месяце выходила в эфир 46 раз, при этом рекордное сообщений было зафиксировано 12 февраля — целых 25 раз. При этом последние сообщения прозвучали 3 марта, затем станция замолчала.

Традиционно УВБ-76 передает в эфир загадочные слова или словосочетания, которые кажутся бессмысленными. Слушатели предполагают, что это шифр. В частности, 12 февраля станция передала слова «оптошум», «сортостаж», «елецобазаз», «менрошарж», «хрущоплоб».

Примечательно, что в день максимальной активности УВБ-76 состоялись телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. 3 марта станция выдала в эфир слова «йотоласт» и «рунический».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Большинство радиолюбителей считают, что она связана с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки.

Западные СМИ запустили версию, что УВБ-76 подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара в случае гибели командования. Сигнал на взлет ракет якобы активируется в случае прерывания несущего сигнала.