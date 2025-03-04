«Сбер» снизил ставки по ипотечным кредитам

«Сбербанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотеке на1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса, сообщила пресс-служба сервиса «Домклик».

При внесении более 50% от стоимости квартиры ставка снизится на 1,5% и будет составлять 28,2% для новостроек и 27,6% для вторичного жилья. Если первый взнос составит от 20% до 50%, ставка уменьшится на 1%, до 28,7% на первичном рынке и до 28,1% на вторичном.

Это решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года, отметили в банке.

За январь и первую половину февраля «Сбер» выдал около 45 тысяч ипотечных кредитов на сумму 194 миллиарда рублей. Общий объем ипотечного портфеля банка достиг 10,9 триллиона рублей.

Рост ставок по ипотеке начался весной 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. К октябрю Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%.