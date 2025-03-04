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Призывники вместо службы армии смогут пойти в швеи и садоводы

Источник:
«Парламентская газета»
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Призывники, желающие пройти альтернативную службу, смогут работать швеями, садоводами, сборщиками обуви и почтальонами, вступил в силу соответствующий приказ Минтруда.

Минтруд РФ расширил перечень профессий для прохождения альтернативной службы. Добавились такие, как машинист по стирке спецодежды, оператор видеозаписи, охотник промысловый, подсобный рабочий на лесозаготовках, почтальон, рыбовод, садовод, сборщик обуви, стропальщик и швея.

«На мой взгляд, уместно будет в дальнейшем пополнять и расширять списки рабочих специальностей — электриков, сантехников, монтажников и так далее. Возможно, совмещая это с каким-то первичным обучением», — сказала «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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Правом на альтернативную гражданскую службу вместо призыва в армию можно воспользоваться только в двух случаях: по религиозным убеждениям и принадлежности к коренным малочисленным народам, ведущим традиционный образ жизни.

При этом призывники должны обосновать «свои взгляды, убеждения и нравственные принципы». В случае одобрения их отправляют работать либо на гражданские должности в Вооруженные силы на 18 месяцев, либо в гражданские госучреждения, но уже на 21 месяц.

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Оборона #Армия #Законы
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