Трамп приостановил выделение военной помощи Киеву

Соединенные Штаты приостановили всю военную помощь Украине, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Военная помощь Украине со стороны США приостановлена до тех, пока президент Дональд Трамп не увидит у Киева «приверженности добросовестным мирным переговорам», рассказал источник.

Телеканал отметил, что речь идет только о временной приостановке, а не полном прекращении помощи Украине.

Ранее СМИ узнали, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме поручил изучить возможность частичного или полного прекращения поставок оружия Украине.

В Пентагоне заявили, что прекращение помощи со стороны США может парализовать Украину в течение нескольких недель.