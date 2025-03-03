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Уникальное янтарное платье создали в России. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Дом янтарной моды Калининградского янтарного комбината представил уникальное платье из натурального янтаря возрастом порядка 50 миллионов лет, сообщила пресс-служба корпорации Ростех.

Платье состоит из 1260 прозрачных пластин, каждая из которых содержит уникальные включения — частицы древесной коры, почвы, цветов, хвои и других органических и минеральных фрагментов, что позволило создать неповторимый узор.

Чтобы добиться плавного перехода цвета «янтарной ткани» от темного к светлому, пластины обработали в специальных печах. В результате термического воздействия они приобрели шесть различных оттенков: вишневый, темный коньяк, коньяк, светлый коньяк, лимонный и прозрачный.

Для создания уникального платья потребовалось три месяца, отмечается в сообщении. Первым этапом стала тщательная подготовка и сортировка пластин прозрачного янтаря толщиной всего около 1 миллиметра. Затем швеи аккуратно прикрепили каждую пластину к тканевой основе.

Калининградский янтарный комбинат ежегодно перерабатывает около 50 тонн янтаря, выпуская украшения, картины, интерьерную плитку, сложные сувениры и ювелирную продукцию из «солнечного камня».

Жизнь
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