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АвтоВАЗ объявил дату старта производства Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Iskra 19 апреля 2025 года, сообщил глава концерна Максим Соколов. Он напомнил, что 55 лет назад автозавод выпустил первый автомобиль ВАЗ-2101.

«19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — цитирует Соколова пресс-служба автопроизводителя.

Глава АвтоВАЗа напомнил, что компания смогла достичь полного технологического суверенитета на платформе автомобиля Lada Iskra. С 2022 года производителю и его партнерам-поставщикам удалось локализовать более 2 тысяч материалов и компонентов.

«Уже в июне 2025 года мы проведем мировую премьера нового кроссовера, созданного российскими инженерами на российской платформе Vesta, и начнем его выпуск в 2026 году», — добавил он.

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