АвтоВАЗ объявил дату старта производства Lada Iskra

АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Iskra 19 апреля 2025 года, сообщил глава концерна Максим Соколов. Он напомнил, что 55 лет назад автозавод выпустил первый автомобиль ВАЗ-2101.

«19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — цитирует Соколова пресс-служба автопроизводителя.

Глава АвтоВАЗа напомнил, что компания смогла достичь полного технологического суверенитета на платформе автомобиля Lada Iskra. С 2022 года производителю и его партнерам-поставщикам удалось локализовать более 2 тысяч материалов и компонентов.

«Уже в июне 2025 года мы проведем мировую премьера нового кроссовера, созданного российскими инженерами на российской платформе Vesta, и начнем его выпуск в 2026 году», — добавил он.