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Цены на электричество в Европе упали ниже нуля

Источник:
Sibnet.ru
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Отрицательные цены на электричество зафиксированы в ряде европейских стран. Причина аномалии — рекордные объемы выработки электроэнергии на немецких солнечных электростанциях.

В результате электроэнергия на внутреннем рынке Германии начала стоить -17,73 евро за мегаватт в час. Кроме Германии, цены на электроэнергию упали ниже нуля в Нидерландах и Бельгии, пишет Bloomberg.

«Отрицательные цены становятся все более частым явлением по всей Европе, поскольку возобновляемая энергия заполняет сеть, а предложение превышает спрос», — отметило агентство.

В материале отмечается, что это хорошо для потребителей Северной Европы, однако вызывает беспокойство инвесторов в солнечную и ветровую энергетику, поскольку подобные цены подрывают доходность.

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