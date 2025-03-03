Цены на электричество в Европе упали ниже нуля

Отрицательные цены на электричество зафиксированы в ряде европейских стран. Причина аномалии — рекордные объемы выработки электроэнергии на немецких солнечных электростанциях.

В результате электроэнергия на внутреннем рынке Германии начала стоить -17,73 евро за мегаватт в час. Кроме Германии, цены на электроэнергию упали ниже нуля в Нидерландах и Бельгии, пишет Bloomberg.

«Отрицательные цены становятся все более частым явлением по всей Европе, поскольку возобновляемая энергия заполняет сеть, а предложение превышает спрос», — отметило агентство.

В материале отмечается, что это хорошо для потребителей Северной Европы, однако вызывает беспокойство инвесторов в солнечную и ветровую энергетику, поскольку подобные цены подрывают доходность.