Трамп анонсировал грандиозное заявление

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети TruthSocial анонсировал «грандиозное» заявление. По его словам, он сделает его во вторник.

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу, как есть», — написал Трамп, не став уточнять содержание своего будущего заявления.

Известно, что Трамп 4 марта выступит в здании Капитолия перед совместной сессией Конгресса, на которой он планирует изложить свою концепцию «Америка прежде всего» касательно будущего Соединенных Штатов.

Президенты США обычно используют традиционные ежегодные выступления перед палатами Конгресса, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, а также обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики.