Международная группа ученых провела необычный эксперимент, в котором декоративные крысы стали «винными экспертами». Грызунов научили различать белые вина из сортов винограда совиньон-блан и рислинг по запаху.

В исследовании участвовали 12 самцов крыс, которых ранее тренировали распознавать запахи взрывчатых веществ. Перед тем, как приступить к «винной» программе, ученые «освежили» их навыки с помощью более простых ароматов — клубники и карамели.

«Прошлые исследования показывали, что крысы быстро и с высокой точностью учатся различать обонятельные стимулы. Именно поэтому их и выбрали для участия в новом эксперименте», — процитировал одного из организаторов эксперимента портал Phys.org.

Для тренировки крыс использовали установки, напоминающие карусель с восемью отсеками для образцов запахов. Крысы «дегустировали» ароматы, вставляя мордочку в специальное отверстие. Если запах был правильным, они получали сахарную гранулу в качестве награды.

Животным предлагали четыре поощряемых и четыре не поощряемых аромата. Правильный выбор вознаграждался лакомством, а ошибка приводила к паузе в эксперименте. В итоге крысы быстро научились различать разные сорта вина.