НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Крысы научились различать вина

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Фото: Создано с помощью нейросети Кандинский

Международная группа ученых провела необычный эксперимент, в котором декоративные крысы стали «винными экспертами». Грызунов научили различать белые вина из сортов винограда совиньон-блан и рислинг по запаху.

В исследовании участвовали 12 самцов крыс, которых ранее тренировали распознавать запахи взрывчатых веществ. Перед тем, как приступить к «винной» программе, ученые «освежили» их навыки с помощью более простых ароматов — клубники и карамели.

«Прошлые исследования показывали, что крысы быстро и с высокой точностью учатся различать обонятельные стимулы. Именно поэтому их и выбрали для участия в новом эксперименте», — процитировал одного из организаторов эксперимента портал Phys.org.

Для тренировки крыс использовали установки, напоминающие карусель с восемью отсеками для образцов запахов. Крысы «дегустировали» ароматы, вставляя мордочку в специальное отверстие. Если запах был правильным, они получали сахарную гранулу в качестве награды.

Животным предлагали четыре поощряемых и четыре не поощряемых аромата. Правильный выбор вознаграждался лакомством, а ошибка приводила к паузе в эксперименте. В итоге крысы быстро научились различать разные сорта вина.

Еще по теме
Раскрыта тайна «стеклянного мозга» жертв Везувия
Создана самая маленькая видеоигра в мире. ВИДЕО
Создан первый компьютер с живыми клетками человеческого мозга
Колорадского жука убьют собственные гены
смотреть все
Наука #Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп продлил санкции против России
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Средняя зарплата выросла во всех регионах России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
52
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
32
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
21
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
18
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля
18
СМИ узнали о планах США по смягчению санкций против России