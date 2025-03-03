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Кремль оценил последствия передачи Киеву российских активов

Источник:
РБК
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Попытка западных стран передать замороженные российские активы Киеву будет иметь серьезные последствия, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — сказал Песков во время традиционного пресс-колла.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Более трети находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

США, Евросоюз и Великобритания в 2024 году выделяли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.


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