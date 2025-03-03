Кремль оценил последствия передачи Киеву российских активов

Попытка западных стран передать замороженные российские активы Киеву будет иметь серьезные последствия, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — сказал Песков во время традиционного пресс-колла.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Более трети находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

США, Евросоюз и Великобритания в 2024 году выделяли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.