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Экономике США предсказали «инфаркт»

Источник:
Sibnet.ru
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Экономике США предсказали «инфаркт» через три года, если местные власти не сократят к тому времени госдолг до показателя в 3% от ВВП, заявил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

Сейчас госдолг США составляет примерно 36,5 триллиона долларов. По оценке Далио, если госдолг США продолжит расти стремительными темпами, местная экономика уже в ближайшие годы столкнется с серьезным долговым кризисом, передает Bloomberg.

«Это похоже на сердечный приступ. Вы подбираетесь все ближе. Я думаю, это произойдет примерно через три года, может быть на год раньше или позже», — оценил ситуацию американский инвестор.

По его словам, держатели американского госдолга уже уходят с рынка, предчувствуя негативное развитие ситуации. В среднесрочной перспективе местные власти могут столкнуться с нехваткой покупателей гособлигаций.

При этом руководство Федеральной резервной системы может искусственно ослабить доллар для облегчения выплат по государственным обязательствам. Однако это может привести к глобальной просадке других валют и угрозой повторения Великой депрессии, подчеркнул экономист.

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