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Елене Блиновской вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила прокуратура Москвы в официальном телеграм-канале. Также на нее наложили штраф в 1 миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Прокурор на предварительном заседании попросил приговорить ее к шести годам лишения свободы по обвинению от уклонения от уплаты налогов. Блогер просила отсрочить наказание и дать ей воспитать несовершеннолетних детей, однако ей отказали в отсрочке.

Основательницу «Марафона желаний» обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК).

По версии следствия, обвиняемая уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 миллионов рублей и легализации 706 миллионов рублей. Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

Блогер пояснила, что она платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 миллионов рублей в год, тогда как получала гораздо больше.

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