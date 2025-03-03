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Родиной планет-бродяг оказались межзвездные мосты

Источник:
Sibnet.ru
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Свободноплавающие планеты возникают при взаимодействии молодых звезд, выяснили астрофизики. При встрече формирующихся систем между ними образуются огромные «мосты», в которых рождаются «планеты-бродяги».

Такие объекты не обращаются вокруг звезд, а существуют как бы «сами по себе». Их впервые обнаружили в 2000 году в туманности Ориона, с тех пор ученые насчитали более тысячи подобных планет, говорится в исследовании ученых, опубликованном Science Advances.

Изначально исследователи считали, что главной причиной одиночества таких планет является выбрасывание из родных систем, однако новые данные указывают на то, что одиночки появляются в космосе свободными.

Почти все известные планеты-бродяги находятся в областях активного звездообразования — плотных облаках вещества. Только что появившееся светило практически всегда окружает широкий и плоский газопылевой диск, в котором формируются будущие миры.

Такие молодые звезды могут встречаться и вступать в гравитационное взаимодействие. Для этого достаточно сближения на расстояние в 300-400 астрономических единиц. Во время такой встречи между двумя протопланетными дисками образуется вытянутый «мост».

Впоследствии две системы разлетаются в разные стороны, но остатки «моста» остаются в межзвездном пространстве. Именно в них образуются «сгустки», которые со временем превращаются в планеты-бродяги.

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