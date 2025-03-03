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Подсчитан рост благосостояния российских олигархов

Источник:
Sibnet.ru
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Суммарное состояние российских олигархов выросло на 7,76 миллиарда долларов с начала 2025 года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Лидер по приросту капитала стал Алишер Усманов, владелец «Мегафона», он смог нарастить его на 3,1 миллиарда долларов, уточнило РИА Новости. При этом в общероссийском рейтинге богачей он занимает только седьмое место.

Первое место российского рейтинга занимает Владимир Потанин из «Норникеля», чье состояние увеличилось на 1,77 миллиарда долларов и достигло 29,6 миллиарда. На втором месте — Вагит Алекперов из «Лукойла» с приростом в 1,31 миллиарда долларов.

Не все миллиардеры смогли приумножить свои капиталы. Например, Владимир Лисин из группы НЛМК, потерял 2,03 миллиарда долларов, а Алексей Мордашов из «Северстали» — 1,31 миллиарда долларов.

Индекс BBI опирается на стоимость акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Для некоторых компаний учитывается соотношение капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинг BBI из 500 самых богатых людей мира входят 20 граждан России, чье общее состояние на 3 марта оценивается в 292,56 миллиарда долларов.

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