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«Яндекс» разработает первую в России «рассуждающую» нейросеть

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» разрабатывает рассуждающую нейросеть, ее выход ожидается до конца 2025 года, сообщила пресс-служба компании. Она станет первой российской разработкой с подобными характеристиками.

Новая «рассуждающая» нейросеть с большой вероятностью будет использована в «Поиске с нейро» и голосовом помощнике «Алиса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Рассуждающие» нейросети способны выстраивать длинную внутреннюю цепочку рассуждений, проверять себя и самостоятельно находить свои ошибки. На международном рынке уже представлено несколько подобных ИИ.

В частности, «рассуждающими» являются такие зарубежные чат-боты, как OpenAI o3, DeepSeek R1, Alibaba QwQ-32B-Preview, Google Gemini 2.0 Flash Thinking и Anthropic Claude 3.7 Sonnet.

Разработка такой модели может обойтись «Яндексу» в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, предположили эксперты. Однако есть и быстрые способы улучшения стандартной модели ИИ до «рассуждающей», которые практически не требуют серьезных инвестиций.

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