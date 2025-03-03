Президент США Дональд Трамп проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о прекращении помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп встретится с высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть возможные меры в отношении Украины, рассказали источники.

По их словам, речь может пойти о приостановке или даже прекращении военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных ранее экс-президентом Джо Байденом.

Состоявшийся ранее визит Владимира Зеленского в США завершился скандалом. Трамп выгнал главу киевского режима из Белого дома. Американский президент заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.