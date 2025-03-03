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Названы исчезающие из русского языка слова

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне за последний год поставили в соцсетях более 56 тысяч сообщений с регионализмами — словами, которые употребляются только в определенных частях России, следует из данных сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab.

Чаще всего такие слова используют люди старше 60 лет, при этом молодежь до 24 лет в основном применяет их только для мемов. Например, падает доля использования слова «кочевряжиться», она составила только 1,1%, отмечается в исследовании.

Самыми редкими специалисты признали такие слова, как «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%), «катулька» (скрученная колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%), «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%), «чикануть» (совершить что-то быстро, Сибирь, доля 0,002%) и «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).

Самыми популярными регионализмами в соцсетях «закатка» (домашние консервы, Крым, более 11 тысяч упоминаний, доля 20,0%), «сопка» (холм, Приморский и Хабаровский край, более 11 тысяч упоминаний, доля 19,7%), «поребрик» (бордюр, Санкт-Петербург, свыше 7,3 тысячи упоминаний, доля 13,1%).

Среди других слов, популярность которых снижается, «вехотка» (мочалка, Иркутск, свыше 4,6 тысячи упоминаний, доля 8,3%), «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, доля 4,5%), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия, доля 3,2%), «строганина» (ломтики сырой мороженой рыбы или мяса, Сибирь, доля 2,5%).

Чаще всего регионализмы употребляли пользователи из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Больше всего упоминаний таких слов исследователи насчитали в «Одноклассниках» (67% всех сообщений) и «ВКонтакте» (32%).

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Жизнь #Общество
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