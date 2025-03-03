Раскрыта опасность употребления просроченных лекарств

Лекарственные препараты с истекшим сроком годности могут потерять лечебные свойства или получить токсичные соединения, рассказал врач «СМ-Клиника» Павел Числов.

«Срок годности указывается на упаковке не просто так — это срок, в течение которого производитель гарантирует безопасность и эффективность препарата», — уточнил специалист в комментарии изданию «Газета.Ru».

По его словам, после истечения срока годности химический состав лекарства может измениться, что приведет к потере лечебного эффекта или даже к образованию токсичных соединений, опасных для человека.

Например, различные антибиотики после истечения срока годности могут стать вредными для почек, их употребление может привести к ухудшению здоровья, уточнил Числов. У людей с заболеваниями почек прием таких препаратов даже может вызвать летальный исход.

Кроме этого, жидкие различные сиропы, капли или суспензии со временем становятся питательной средой для бактерий. Обезболивающие лекарства с истекшим сроком годности способны раздражать слизистую желудка, тем самым повышая риск гастрита или язвы.

«Даже если на вид лекарство осталось таким же, не стоит рисковать своим здоровьем. Регулярно проверяйте домашнюю аптечку и своевременно избавляйтесь от просроченных препаратов», — резюмировал медик.