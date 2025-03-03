УАЗ выпустит семиместный внедорожник

Ульяновский автозавод запустит производство семиместного рамного внедорожника под маркой Sollers, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Алексей Спирин.

«Это будет модель, разработанная специалистами компании "Соллерс" на основе пикапа. Планируем, что выпуск этого внедорожника начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка в начале следующего года», — цитируют Спирина «Известия».

Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил в связке с полноценным восьмиступенчатым автоматом. В настоящее время ведется подготовка к его серийному производству.

Новинка будет представлять собой локализованную версию рамного китайского пикапа JAC T9, который был создан с использованием платформы Toyota Hilux. Ряд деталей подвески внедорожника унифицированы с Land Cruiser.