ВСУ скрыли массовую гибель военных после удара «Искандера»

Руководство ВСУ скрыло массовую гибель солдат после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.

По данным украинских телеграм-каналов, прилет произошел во время построения, в результате чего погибли и получили ранения множество военных. При этом официальных комментариев от властей Украины не поступало, написало издание «Страна.ua».

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметила на своих страницах в соцсетях, что после массовой гибели солдат во время построения никто не понес ответственности за произошедшее, а главком ВСУ Александр Сырский сохранил свою должность.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ударом на полигоне Новомосковский уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Ведомство уточнило, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.