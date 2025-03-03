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ВСУ скрыли массовую гибель военных после удара «Искандера»

Источник:
Sibnet.ru
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Руководство ВСУ скрыло массовую гибель солдат после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.

По данным украинских телеграм-каналов, прилет произошел во время построения, в результате чего погибли и получили ранения множество военных. При этом официальных комментариев от властей Украины не поступало, написало издание «Страна.ua».

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметила на своих страницах в соцсетях, что после массовой гибели солдат во время построения никто не понес ответственности за произошедшее, а главком ВСУ Александр Сырский сохранил свою должность.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ударом на полигоне Новомосковский уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Ведомство уточнило, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

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