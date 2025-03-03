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Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине

Источник:
«Коммерсантъ»
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не верит в мирное соглашение России и США по Украине и поэтому Европа предложила свой план.

Франция и Великобритания разработали альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, приводит «Коммерсантъ» заявление Макрона. По его словам, он состоит из двух частей:

  • прекращение огня в воздухе и на море, а также введение моратория на удары по энергетическим объектам. Первая фаза должна продлиться месяц;
  • отправка миротворцев на территорию Украины.

Макрон уверен, что в течение нескольких дней урегулирование конфликта на Украине может «сдвинуться с мертвой точки». И потом можно будет поднять вопрос о размещении европейских войск, добавил он.

Россия выступает против временного прекращения огня, так как украинская армия использует это время для передышки и перевооружения.

Москва также категорически отвергает возможность размещения западных войск на Украине, поскольку Запад является стороной конфликта.


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Политика #Мир #Военная политика
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