Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не верит в мирное соглашение России и США по Украине и поэтому Европа предложила свой план.

Франция и Великобритания разработали альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, приводит «Коммерсантъ» заявление Макрона. По его словам, он состоит из двух частей:

прекращение огня в воздухе и на море, а также введение моратория на удары по энергетическим объектам. Первая фаза должна продлиться месяц;

отправка миротворцев на территорию Украины.

Макрон уверен, что в течение нескольких дней урегулирование конфликта на Украине может «сдвинуться с мертвой точки». И потом можно будет поднять вопрос о размещении европейских войск, добавил он.

Россия выступает против временного прекращения огня, так как украинская армия использует это время для передышки и перевооружения.

Москва также категорически отвергает возможность размещения западных войск на Украине, поскольку Запад является стороной конфликта.