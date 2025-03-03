Объявлены все победители «Оскара»-2025

Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана», о фильм «Анора» получил пять статуэток, в числе которых главная — за лучший фильм.

Для России «Оскар» -2025 был интересен номинацией Юры Борисова на «Лучшую мужскую роль второго плана» за участие в фильме «Анора». Он не победил, статуэтка досталась Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».

Вот список всех победителей в основных номинация премии «Оскар»:

Лучший фильм — «Анора»

Лучший актер — Эдриан Броуди («Бруталист»)

Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)

Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

Лучшая актриса второго плана — Зои Салданья («Эмилия Перес»)

Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)

Лучший анимационный фильм — «Поток»

Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»



Фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.