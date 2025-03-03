Объявлены все победители «Оскара»-2025

Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана», о фильм «Анора» получил пять статуэток, в числе которых главная — за лучший фильм.
Для России «Оскар» -2025 был интересен номинацией Юры Борисова на «Лучшую мужскую роль второго плана» за участие в фильме «Анора». Он не победил, статуэтка досталась Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».
Вот список всех победителей в основных номинация премии «Оскар»:
- Лучший фильм — «Анора»
- Лучший актер — Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салданья («Эмилия Перес»)
- Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)
- Лучший анимационный фильм — «Поток»
- Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»
Фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизерше из
Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об
этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все,
лишь бы расстроить брак.