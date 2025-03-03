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Объявлены все победители «Оскара»-2025

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/Peopletalk

Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана», о фильм «Анора» получил пять статуэток, в числе которых главная — за лучший фильм.

Для России «Оскар» -2025 был интересен номинацией Юры Борисова на «Лучшую мужскую роль второго плана» за участие в фильме «Анора». Он не победил, статуэтка досталась Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».

Вот список всех победителей в основных номинация премии «Оскар»:

  • Лучший фильм — «Анора»
  • Лучший актер — Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салданья («Эмилия Перес»)
  • Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)
  • Лучший анимационный фильм — «Поток»
  • Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»

Фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

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