Владимир Зеленский превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Зеленский пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура».

И после избрания Зеленский «развернулся на 180 градусов», отметил Лавров в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, он превратился в «чистого нациста» и в «предателя еврейского народа».

Евродепутат от Болгарии Петр Волгин ранее заявил, что «глуповатый Запад заставил банальную марионетку чувствовать себя властелином мира». По мнению депутата, Зеленский «уверовал, что является Наполеоном, Христосом и Альбертом Эйнштейном одновременно».