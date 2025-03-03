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Лавров назвал Зеленского «предателем еврейского народа»

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Зеленский пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура».

И после избрания Зеленский «развернулся на 180 градусов», отметил Лавров в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, он превратился в «чистого нациста» и в «предателя еврейского народа».

Евродепутат от Болгарии Петр Волгин ранее заявил, что «глуповатый Запад заставил банальную марионетку чувствовать себя властелином мира». По мнению депутата, Зеленский «уверовал, что является Наполеоном, Христосом и Альбертом Эйнштейном одновременно».

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Политика #Мир
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