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Лавров попросил главу МИД Турции повлиять на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего турецкого коллегу Хакана Фидана об атаке украинских дронов на станцию газопровода «Турецкий поток», говорится в заявлении МИД России.

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток», — сказано в заявление.

В МИД России сообщили, что Фидан пообещал принять необходимые меры. Министры подтвердили договоренность Москвы и Анкары вместе работать дальше для мира и безопасности в регионе.

Украина в ночь на пятницу, 28 февраля с помощью трех беспилотников атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

В Минобороны России заявили, что это была попытка Киева сорвать поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку». До этого украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов.

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Политика #Мир #Военная политика
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