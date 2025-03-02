Астроном рассказал о риске удара астероида 2024 YR4 по Земле

Вероятность столкновения в 2032 году астероида 2024 YR4 с Землей может возрасти, сообщил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Ученые допускают три основных сценария. Согласно первому, небесное тело пролетит мимо планеты, в качестве второго варианта рассматривается вероятность столкновения объекта с Луной. Третий — это риск входа астероида в атмосферу Земли в 2032 году, сказал в интервью ТАСС Еленин.

«Вероятность третьего сейчас сильно упала, но, скорее всего, через несколько лет она начнет расти. В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения», — пояснил астроном.

Он выразил надежду, что вероятность столкновения упадет до нуля, «и мы выдохнем».

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года. Диаметр объекта составляет от 40 до 90 метром. По расчетам, он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года.

В начале февраля риски столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%.