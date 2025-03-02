НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астроном рассказал о риске удара астероида 2024 YR4 по Земле

Источник:
ТАСС
251 1

Вероятность столкновения в 2032 году астероида 2024 YR4 с Землей может возрасти, сообщил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Ученые допускают три основных сценария. Согласно первому, небесное тело пролетит мимо планеты, в качестве второго варианта рассматривается вероятность столкновения объекта с Луной. Третий — это риск входа астероида в атмосферу Земли в 2032 году, сказал в интервью ТАСС Еленин.

«Вероятность третьего сейчас сильно упала, но, скорее всего, через несколько лет она начнет расти. В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения», — пояснил астроном.

Он выразил надежду, что вероятность столкновения упадет до нуля, «и мы выдохнем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХвостатая звезда: как устроена комета?

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года. Диаметр объекта составляет от 40 до 90 метром. По расчетам, он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года.

В начале февраля риски столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%.

Еще по теме
Летящий к Земле астероид угрожает протаранить Луну
Американский аппарат взял курс на Луну
Найдены следы древних пляжей на Марсе
Физики нашли свидетельства существования «теневой вселенной»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп поддержал идею Путина о редкоземельных металлах
Трамп продлил санкции против России
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Белый дом потребовал от Зеленского публичных извинений
Лавров попросил главу МИД Турции повлиять на Украину
Макрон заявил, что ЕС предоставит Украине сотни млрд евро
Пророссийский кандидат победил на выборах президента Абхазии
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
39
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
34
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
29
Трамп продлил санкции против России
27
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности