Макрон заявил, что ЕС предоставит Украине сотни млрд евро

Европейский союз на саммите, который пройдет 6 марта, должен одобрить предоставление Украине сотен миллиардов евро, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в интервью французским СМИ.

Французский лидер отметил, что «это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардами евро». Макрон уточнил, что финансирование Украины и построение архитектуры европейской безопасности займет годы.

Ранее стало известно, что США могут прекратить поддержку Украины после скандала в Белом доме. Во время переговоров президентов США и Украины возникла перепалка, в ходе которой Дональд Трамп указал Владимиру Зеленскому на неуважительное отношение.