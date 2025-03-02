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Белый дом потребовал от Зеленского публичных извинений

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский для восстановления отношений с Вашингтоном должен принести публичные извинения за произошедшее на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Визит Зеленского в США закончился скандалом. В пятницу, 28 февраля присутствии журналистов он повздорил с Трампом. В итоге президента Украины выгнали из Белого дома. Трамп заявил, что он проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию конфликта.

Администрация президента Соединенных Штатов в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского за неподобающее поведение на переговорах с Трампом, рассказали источники.

Ранее стало известно, что Британия пыталась уговорить Белый дом вернуться к переговорам с командой Зеленского и обсудить сделку о полезных ископаемых. Вашингтон отклонил эту просьбу.

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Топ комментариев

nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

Pass-Tor

Итоги: Трамп продлил санкции против РФ...